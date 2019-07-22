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8:03   22 Июля 2019
Весь мир

Глава КНДР отдал свой голос на выборах депутатов местных законодательных собраний

Глава КНДР отдал свой голос на выборах депутатов местных законодательных собраний

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье проголосовал на выборах депутатов местных законодательных собраний на избирательном участке в провинции Хамген-Намдо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно информации агентства, глава КНДР также дал напутствие кандидатам при личной встрече с ними, указав, что они должны работать на своих постах согласно ожиданиям избирателей.

На северокорейских выборах избирались депутаты местных законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов.В этой стране на каждом избирательном участке представлена лишь одна кандидатура, и можно отдать голос либо за, либо против. Явка избирателей на этот раз составила 99,98 %.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #кндр #ким чен ын

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