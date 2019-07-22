Глава КНДР отдал свой голос на выборах депутатов местных законодательных собраний

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье проголосовал на выборах депутатов местных законодательных собраний на избирательном участке в провинции Хамген-Намдо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно информации агентства, глава КНДР также дал напутствие кандидатам при личной встрече с ними, указав, что они должны работать на своих постах согласно ожиданиям избирателей.

На северокорейских выборах избирались депутаты местных законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов.В этой стране на каждом избирательном участке представлена лишь одна кандидатура, и можно отдать голос либо за, либо против. Явка избирателей на этот раз составила 99,98 %.