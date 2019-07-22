Болтон обвинил Иран в прямой угрозе безопасности западных стран

Иран и ливанская шиитская организация «Хезболлах» поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, напрямую угрожая безопасности Запада, заявил в воскресенье в Twitter помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, Иран и «Хезболлах» якобы одобряют проводимые режимом Мадуро «репрессии, пытки и убийства невинных венесуэльцев, а также непосредственно угрожают безопасности региона».

«Мы продолжим разоблачать соратников Мадуро и усилия Ирана по осуществлению своей деятельности в Западном полушарии», — подытожил Болтон.

Напомним, в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что развязанный США экономический террор в отношении граждан и легитимных властей Венесуэлы не имеет никаких оснований в международном праве.