ВСУ соблюдали режим тишины на Донбассе менее суток

ВСУ менее чем через сутки нарушили режим прекращения огня, вступивший в действие в полночь 21 июля, рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.

«В 18.40 с направления Золотого-4 зафиксирован обстрел Первомайска», -передает агентство.

Согласно информации СЦКК, украинские военные использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что киевские силовики сорвали режим тишины в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.