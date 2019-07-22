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 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

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5:10   22 Июля 2019
Ближнее зарубежье

ВСУ соблюдали режим тишины на Донбассе менее суток

ВСУ соблюдали режим тишины на Донбассе менее суток

ВСУ менее чем через сутки нарушили режим прекращения огня, вступивший в действие в полночь 21 июля, рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.

«В 18.40 с направления Золотого-4 зафиксирован обстрел Первомайска», -передает агентство.

Согласно информации СЦКК, украинские военные использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что киевские силовики сорвали режим тишины в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #всу #днр #лнр #обстрел

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