Партия «Слуга народа» готовит коалиционное соглашение для обновленной Рады

Пропрезидентская партия «Слуга народа» уже начала подготовку коалиционного соглашения для нового состава украинской Рады, заявил глава партии Дмитрий Разумков изданию «the Бабель».

«Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены, — сообщил он. — Сейчас я не буду о них распространяться, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть — самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение».

Он подтвердил, что возможно сотрудничество с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, но для предметного обсуждения данной идеи нужно дождаться результатов выборов.

Разумков также заявил, что результат партии на выборах очень хороший, такого, по его словам, в истории Украины еще не случалось.

Напомним, партия «Слуга народа» набрала на внеочередных выборах в украинскую Раду 41,4 % после обработки 9,14 % протоколов.