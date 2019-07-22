Главы МИД Франции и Германии осудили задержание Ираном британского танкера

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас осудили задержание Ираном британского танкера Stena Impero в телефонном разговоре с главой Форин-офиса Джереми Хантом, говорится в воскресенье на сайте правительства Великобритании.

В заявлении уточняется, что Хант поблагодарил министров за поддержку и сотрудничество в связи с задержанием Stena Impero в Ормузском проливе.

Ле Дриан и Маас также согласились, что основными приоритетами европейских стран в данной ситуации должны стать безопасное судоходство в водах Ормузского пролива и недопущение эскалации в регионе. Министры условились, что будут продолжать контактировать и совместно работать над достижением этих целей.