Собчак заявила, что россиянам пора прекратить попрекать ее «Домом-2»
Телеведущая Ксения Собчак выразила недовольство реакцией людей на ее публикацию в Instagram о безответственном отношении к репутации и заявила, что всем пора прекратить попрекать ее участием в проекте «Дом-2».
Она заявила, что является в первую очередь «хулиганкой», а не «ведущей, матерью, политиком или журналистом». Собчак призналась в любви к смешиванию жанров, участию в серьезных мероприятиях сразу после несерьезных.
«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — призвала она.