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3:00   22 Июля 2019
Общество

Собчак заявила, что россиянам пора прекратить попрекать ее «Домом-2»

Собчак заявила, что россиянам пора прекратить попрекать ее «Домом-2»

Телеведущая Ксения Собчак выразила недовольство реакцией людей на ее публикацию в Instagram о безответственном отношении к репутации и заявила, что всем пора прекратить попрекать ее участием в проекте «Дом-2».

 

Она заявила, что является в первую очередь «хулиганкой», а не «ведущей, матерью, политиком или журналистом». Собчак призналась в любви к смешиванию жанров, участию в серьезных мероприятиях сразу после несерьезных.

«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — призвала она.

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Автор: Мария Милкевич
#собчак

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