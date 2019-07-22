Собчак заявила, что россиянам пора прекратить попрекать ее «Домом-2»

Телеведущая Ксения Собчак выразила недовольство реакцией людей на ее публикацию в Instagram о безответственном отношении к репутации и заявила, что всем пора прекратить попрекать ее участием в проекте «Дом-2».

Она заявила, что является в первую очередь «хулиганкой», а не «ведущей, матерью, политиком или журналистом». Собчак призналась в любви к смешиванию жанров, участию в серьезных мероприятиях сразу после несерьезных.