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1:39   22 Июля 2019
Весь мир

Оппозиция Алжира хочет принять новую конституцию до проведения президентских выборов

Оппозиция Алжира хочет принять новую конституцию до проведения президентских выборов

Алжирские оппозиционные «Силы демократической альтернативы» предложили провести референдум по принятию новой конституции, прежде чем устраивать выборы главы государства, сказал в воскресенье председатель «Объединения за культуру и демократию», входящего в СДА, Мохсин Бельаббас, сообщает агентство Algeria Press Service.

Он заявил, что текущее положение дел в стране требует принятия конституции до проведения президентских выборов, потому что граждане Алжира еженедельно протестуют, призывая к свержению режима, и они не будут выбирать лидера страны по действующим законам.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #конституция #алжир

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