Оппозиция Алжира хочет принять новую конституцию до проведения президентских выборов

Алжирские оппозиционные «Силы демократической альтернативы» предложили провести референдум по принятию новой конституции, прежде чем устраивать выборы главы государства, сказал в воскресенье председатель «Объединения за культуру и демократию», входящего в СДА, Мохсин Бельаббас, сообщает агентство Algeria Press Service.

Он заявил, что текущее положение дел в стране требует принятия конституции до проведения президентских выборов, потому что граждане Алжира еженедельно протестуют, призывая к свержению режима, и они не будут выбирать лидера страны по действующим законам.