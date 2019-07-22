Итоговая явка на выборах в Раду составила почти пятьдесят процентов

Центризбирком Украины сообщил на электронном табло, что итоговая явка на внеочередных выборах в Верховную Раду по данным всех 199 округов составила 49,84 %.

Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись в воскресенье. Пятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели пять партий — партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» бывшего лидера страны Петра Порошенко, партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

На данный момент избирательная комиссия обработала более 1 % бюллетеней.