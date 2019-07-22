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Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

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1:01   22 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Итоговая явка на выборах в Раду составила почти пятьдесят процентов

Итоговая явка на выборах в Раду составила почти пятьдесят процентов

Центризбирком Украины сообщил на электронном табло, что итоговая явка на внеочередных выборах в Верховную Раду по данным всех 199 округов составила 49,84 %.

Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись в воскресенье. Пятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели пять партий — партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» бывшего лидера страны Петра Порошенко, партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

На данный момент избирательная комиссия обработала более 1 % бюллетеней.

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Автор: Мария Милкевич

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