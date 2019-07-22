Мэр Львова оставляет должность лидера партии «Самопомощь» из-за провала на выборах в Раду

Глава партии «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовой сообщил в воскресенье в эфире канала «1+1», что готов покинуть пост руководителя партии.

«Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа — это мэр Львова», — заявил он.

По мнению Садового, уход партийного лидера в отставку в случае, если он не привел партию к победе, это нормальный принцип демократии. В данной ситуации партии придется избрать нового руководителя.

Садовой добавил, что останется рядовым членом партии «Самопомощь». Кто мог бы стать его преемником, мэр Львова не уточнил.

По данным экзитпола, партия «Самопомощь» не преодолела пятипроцентный барьер, набрав всего 0,7 % голосов, и поэтому не проходит в Верховную Раду.