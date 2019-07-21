Помпео сообщил о прогрессе в усилиях Мехико по сокращению потока мигрантов в США

Глава Госдепартамента Майкл Помпео по завершении переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом в воскресенье сообщил о существенном прогрессе со стороны властей латиноамериканской страны в противодействии нелегальной миграции, говорится на сайте правительства Мексики.

«Диалог между двумя делегациями был проведен в теплой обстановке и привел к положительным результатам для обеих стран. В вопросах иммиграции господин Помпео отметил значительный прогресс, достигнутый мексиканскими оперативниками в соответствии с соглашением, достигнутым 7 июня в Вашингтоне», — уточняется в сообщении.

Помпео также поблагодарил Марсело Эбрарда за усиление мер иммиграционного контроля, которые позволили сократить потоки нелегальных мигрантов на границе между Мексикой и США.

Помимо данной темы также обсуждался статус североамериканского торгового договора USMCA между США, Мексикой и Канадой и общую приверженность экономическому процветанию на юге Мексики.

Министр иностранных дел Мексики добавил, что не видит нужды в переговорах по поводу вероятного соглашения по мигрантам, получившим отказ в предоставлении убежища в третьей стране. Он отметил, что меры по упорядочиванию потоков мигрантов будут действовать на протяжении следующих 45 дней.

Также Эбрард предложил Помпео вновь запустить программу репатриации, которая поддерживала репатриированных из США граждан Мексики и была заморожена в 2018 году.