Аксенов констатировал провал «нацистских сил» на выборах в украинскую Раду

Данные экзитполов внеочередных выборов в украинскую Раду отражают ряд ключевых трендов, в частности, поражение националистических и откровенно нацистских сил, сообщил в Facebook глава Крымской Республики Сергей Аксенов.

«Предварительно пять партий проходит в парламент Украины, и уже сейчас видно, что второе место занимает партия, которая выстраивает отношения с Российской Федерацией и готова работать над урегулированием конфликта на Донбассе», — подчеркнул он.

Вторым трендом, отметил Аксенов, является провал националистических и откровенно нацистских сил.

Глава Крыма добавил, что народ Украины дал оценку лидерам с жесткой антироссийской позицией, и в политику эти люди вряд ли вернутся. Третий трендом, по его словам, стал тот факт, что парламентское большинство, вероятно, создадут представители шоу-бизнеса.