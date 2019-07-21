Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Израильские войска сносят жилые дома в палестинской деревне Сур-Бахир

Израильские войска сносят жилые дома в палестинской деревне Сур-Бахир

 Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»
Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Израильские войска сносят жилые дома в палестинской деревне Сур-Бахир

Израильские войска сносят жилые дома в палестинской деревне Сур-Бахир

 Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»
23:28   21 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Аксенов констатировал провал «нацистских сил» на выборах в украинскую Раду

Аксенов констатировал провал «нацистских сил» на выборах в украинскую Раду

Данные экзитполов внеочередных выборов в украинскую Раду отражают ряд ключевых трендов, в частности, поражение националистических и откровенно нацистских сил, сообщил в Facebook глава Крымской Республики Сергей Аксенов.

«Предварительно пять партий проходит в парламент Украины, и уже сейчас видно, что второе место занимает партия, которая выстраивает отношения с Российской Федерацией и готова работать над урегулированием конфликта на Донбассе», — подчеркнул он.

Вторым трендом, отметил Аксенов, является провал националистических и откровенно нацистских сил.

Глава Крыма добавил, что народ Украины дал оценку лидерам с жесткой антироссийской позицией, и в политику эти люди вряд ли вернутся. Третий трендом, по его словам, стал тот факт, что парламентское большинство, вероятно, создадут представители шоу-бизнеса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #выборы #рада #аксенов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...