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22:44   21 Июля 2019
Россия

Число подтопленных дождем территорий в Краснодаре увеличилось до 29

Число подтопленных дождем территорий в Краснодаре увеличилось до 29

В Краснодаре сильный восьмичасовой дождь подтопил десять низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды достигает 10—20 сантиметров, сообщили в ГУ МЧС по региону. 

В городе затруднено движение трамваев, по некоторым улицам невозможно проехать на легковых автомобилях, практически все жилые дворы стоят в воде. Наиболее напряженная ситуация обстоит на улицах Московская и Гомельская.

К ликвидации последствий привлечены 23 единицы техники, откачивающей воду.

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Синоптики предупреждали, что дождь будет продолжаться в течение суток.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#затопление #ливень #краснодар #осадки

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