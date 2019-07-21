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22:53   21 Июля 2019
Весь мир

Саудовский министр назвал действия Ирана в Персидском заливе неприемлемыми

Саудовский министр назвал действия Ирана в Персидском заливе неприемлемыми

Саудовская Аравия назвала неприемлемыми и противоречащими нормам международного права действия Ирана в районе Персидского залива, включая захват британского танкера Stena Impero, сообщил в воскресенье саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр. Его слова цитирует телеканал Al Arabiya.

«Иран должен осознать, что его действия, в частности захват британского танкера, абсолютно неприемлемы», — сказал министр.

Он добавил, что всякое нарушение свободы морского судоходства попирает нормы международного права.

По мнению аль-Джубейра, обязанностью мирового сообщества является противодействие подобным действиям Ирана.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #танкер #саудовская аравия

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