Саудовский министр назвал действия Ирана в Персидском заливе неприемлемыми

Саудовская Аравия назвала неприемлемыми и противоречащими нормам международного права действия Ирана в районе Персидского залива, включая захват британского танкера Stena Impero, сообщил в воскресенье саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр. Его слова цитирует телеканал Al Arabiya.

«Иран должен осознать, что его действия, в частности захват британского танкера, абсолютно неприемлемы», — сказал министр.

Он добавил, что всякое нарушение свободы морского судоходства попирает нормы международного права.

По мнению аль-Джубейра, обязанностью мирового сообщества является противодействие подобным действиям Ирана.