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Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

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«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

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22:28   21 Июля 2019
Россия

РФ и Белоруссия к 2021 году планируют прийти к единым отраслевым рынкам

РФ и Белоруссия к 2021 году планируют прийти к единым отраслевым рынкам

Москва и Минск намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам: энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

По его словам, уже выработаны общие подходы к работе. К ноябрю текущего года будут готовы дорожные карты, к середине 2020 года - унифицированное законодательство, запуск единых отраслевых рынков планируется на 2021 год.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявила, что развитие союза России и Белоруссии в будущем потребует единой валюты.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее отмечал, что появление единой валюты в рамках интеграционного процесса союзничесих государств не является вопросом ближайшего времени.

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Автор: Ольга Шпакова
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