РФ и Белоруссия к 2021 году планируют прийти к единым отраслевым рынкам

Москва и Минск намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам: энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

По его словам, уже выработаны общие подходы к работе. К ноябрю текущего года будут готовы дорожные карты, к середине 2020 года - унифицированное законодательство, запуск единых отраслевых рынков планируется на 2021 год.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявила, что развитие союза России и Белоруссии в будущем потребует единой валюты.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее отмечал, что появление единой валюты в рамках интеграционного процесса союзничесих государств не является вопросом ближайшего времени.