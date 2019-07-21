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22:31   21 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Российский сенатор заявил, что для украинских властей настали «трудные времена»

Российский сенатор заявил, что для украинских властей настали «трудные времена»

Результаты выборов в украинскую Раду вряд ли позволят прошедшим туда политическим силам создать устойчивые коалиции, поэтому для Киева настали трудные времена, считает член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Он напомнил, что предварительные данные экзитполов соответствуют почти всем проводившимся накануне выборов опросам, поэтому сенсаций не произошло.

«Голоса за партию Зеленского резко отличаются от результатов президентских выборов. Это, во-первых, естественно, так как на парламентских выборах больше вариантов для распределения голосов. А, во-вторых, рейтинг Зеленского неизбежно будет стремиться к реальной величине и без прорывных решений будет неизбежно снижаться», — полагает Морозов.

Сенатор отметил, что, несмотря на высокий результат Зеленского, страна все же «жестко расколота».

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Автор: Мария Милкевич
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