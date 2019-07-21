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21:59   21 Июля 2019
Россия

Что просили у мэра Кунгура люди в одинаковых футболках, которых он спутал с митингующими

Что просили у мэра Кунгура люди в одинаковых футболках, которых он спутал с митингующими

Мэр города Кунгура Сергей Гордеев подал жалобу в прокуратуру на родителей детей-инвалидов, которые пришли на фестиваль «Небесная ярмарка» в одинаковых майках с надписями «#отстоимшколукунгур», «#ШколуДляДетейОВЗ» и «#ДаешьЗданиеШколеВцентре». Градоначальник подозревает, что на празднике они таким образом провели несанкционированный митинг. 

«Данная акция имеет все характерные признаки публичного мероприятия: наличие организатора мероприятия, единая форма, имеющая символику публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, наличие требований к органам государственной власти и местного самоуправления», — сказано в заявлении Гордеева.

Одна из тех, кто был в майке - Светлана Агапитова. «Политике Сегодня» она объяснила, что хештеги на футболках посвящены строительству новой школы для детей с ограниченными возможностями развития (ОВЗ). Старое здание №3 по улице Карла Маркса, в которой созданы все условия для особенных деток, с исторической табличкой на фасаде: «В этом здании 28.10.1917 года советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принято решение о взятии власти в руки советов» признано аварийным, а потому подлежит сносу.

«Пока неизвестно, что там будет: торговый центр или коммерческое помещение», — не уверена Агапитова.

Курнгурский губернатор пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

На ситуацию отреагировала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Депутат считает, что если общество начинает выступления то, диалога власти и жителей не существует. Потому необходимо сделать соответствующие выводы. 

«Опасения родителей понятны. Возможно, невнятны и неубедительны аргументы чиновников. Мэр может в прокуратуру обратиться, это его право. Но лучше обучиться искусству коммуникаций. Я убеждена, что если человек стучите в дверь, и там кто-то есть, то договориться всегда можно. Правда, если за дверью люди», — отмечает Пушкина.

Курнгурский губернатор пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Пока детей с ОВЗ временно перевели в СОШ №12 им. В.Ф. Маргелова, которая в отличие от прошлой школы находится достаточно далеко — в микрорайоне Нагорный: более чем в 30 минутах езды на автобусе от исторического здания. Должных условий, необходимых для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в этой школе отсутствуют.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #образование #пермский край

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