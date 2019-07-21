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12:22   21 Июля 2019
Россия

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла со всех подтопленных придомовых территорий, сообщили на сайте регионального отделения МЧС. Как отметили спасатели, в Гайнском районе до сих пор размыт один участок автомобильной дороги, что препятствует продвижению легковых автомобилей к одному населенному пункту.

Напомним, что сильный паводок зафиксировали в Иркутской области 27 июня. В настоящий момент известно о 25 погибших в результате стихии. В зону бедствия попали около 11 тысяч домов, паводок коснулся более 34 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае приняли решение о снятии режима чрезвычайной ситуации, потому как уровень воды в реке Лопва пришел в норму.

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Автор: Ольга Шпакова
#мчс #россия #происшествия #паводок #пермский край

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