Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины утром в воскресенье получило 218 сообщений и заявлений о нарушениях, зафиксированных в ходе досрочных парламентских выборов.

Об этом ведомство сообщает через свою страницу в социальной сети Facebook.

«21 июля в органы полиции поступило 218 заявок и сообщений, связанных с избирательным процессом», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что большая часть зафиксированных нарушений связана с препятствованием избирательному праву и незаконной агитацией. Помимо этого, поступают сообщения о конфликтах, подкупе избирателей и случаях повреждения имущества.

По состоянию на 10 часов утра, то есть спустя два часа после начала голосования, две участковых избирательных комиссии в Черкасской области оставались закрыты.