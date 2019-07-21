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Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

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12:32   21 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины утром в воскресенье получило 218 сообщений и заявлений о нарушениях, зафиксированных в ходе досрочных парламентских выборов.

Об этом ведомство сообщает через свою страницу в социальной сети Facebook.

«21 июля в органы полиции поступило 218 заявок и сообщений, связанных с избирательным процессом», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что большая часть зафиксированных нарушений связана с препятствованием избирательному праву и незаконной агитацией. Помимо этого, поступают сообщения о конфликтах, подкупе избирателей и случаях повреждения имущества.

По состоянию на 10 часов утра, то есть спустя два часа после начала голосования, две участковых избирательных комиссии в Черкасской области оставались закрыты.

 

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Автор: Александр Люблинский
#нарушения #украина #выборы #весь мир

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