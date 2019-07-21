Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал решение суда Федерального окружного суда округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США) по аккаунту российского Федерального агентства новостей (ФАН) в Facebook легализацией цензуры.

«Это определенно легализация цензуры в США. Даже новостью не назовешь, поскольку в США цензура по факту существует уже давно. Она достаточно жесткая: все СМИ действуют в соответствии с теми правилами, которые диктуют экономические и политические обстоятельства», — рассказал Новиков корреспонденту «Политике Сегодня».

Депутат уверен, что суд выполнял политический заказ.

С Новиковым в оценке решения американского суда согласен зампред комитета по международным делам Совета Федерации Александр Бабаков. Сенатор уверен, что Соединенные Штаты таким образом стараются вести идеологическую борьбу, не давая доступа к неуместной, по мнению властей, информации.

«Это демонстрация того, что в США процветает псевдодемократия. Демократия, которая воспринимается американскими политиками и обществом однобоко. Поскольку все, что касается свободы слова — пресекается», — добавил Бабаков, беседуя с «Политикой Сегодня».

Решение суда Сан-Франциско — акт цензуры и очередной факт, доказывающий, что США не намерено сдавать позиций в информационной войне.

«Вообще, решение суда — лишь малое доказательство текущей практики идеологической борьбы», — отмечает Бабаков.

Аккаунт ФАН Facebook заблокировал в апреле 2018 года, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения». Издание в ноябре 2018 года подало иск к социальной сети в Федеральный окружной суда округа Северная Калифорния с требованием восстановить доступ к странице и наложить штрафные санкции на Facebook. Блокировкой, как указал истец, социальная сеть нарушила Первую поправку к американской Конституции о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года.