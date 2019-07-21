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12:01   21 Июля 2019
Россия

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Площадь природного пожара под Оренбургом в Новоорском районе к воскресенью 21 июля составила 50 тысяч гектаров.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ, сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что на половине территории, пройденной огнем, пожар ликвидирован.

«В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет 50 тысяч гектаров, из которых половина уже ликвидирована», - сообщил источник.

Также отмечается, что в связи с сильным порывистым ветром в регионе пожару присвоен третий повышенный номер сложности. На очаги пожаров в течение последних суток силами авиации, Минобороны РФ и МЧС было сброшено свыше 250 тонн воды. К ликвидации природного пожара привлечено 56 единиц техники, включая пожарный поезд, а также 182 человека.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #пожар #чп #общество

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