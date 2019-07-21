Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Главы внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-летнего установления дипломатических отношений между нашими странами.

Как сообщает в воскресенье МИД РФ, министры в поздравительных телеграммах подтвердили стремление Москвы и Дамаска.

«Главы внешнеполитических ведомств отметили традиционно дружественный характер российско-сирийских отношений, которые в последние годы вышли на новый уровень сотрудничества, в том числе в контексте решающего вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Там же отмечается, что министры выразили взаимное стремление продолжать развивать разноплановое взаимодействие Москвы и Дамаска как в двустороннем, так и в международных форматах.

Ранее во воскресенье сообщалось, что поздравлениями в связи с 75-летием установления дипотношений между Россией и Сирией обменялись президенты двух стран - Владимир Путин и Башар Асад.