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11:27   21 Июля 2019
Россия

Президент Венесуэлы рассказал о позитивной встрече с замглавой МИД РФ

Президент Венесуэлы рассказал о позитивной встрече с замглавой МИД РФ

Глава Боливарианской республики Николас Мадуро рассказал в своем Twitter об итогах встречи с  замглавой российского МИД Сергеем Рябковым.

«Позитивная рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Мы поговорили о важности продвижения сотрудничества и обмена во всех сферах, чтобы добиваться развития для наших народов», — написал Мадуро в соцсети.

Напомним, ранее в субботу Мадуро заявил, что не станет поддаваться «шантажу» Вашингтона и ЕС во время переговоров с местной оппозицией. Он сообщил, что договоренности, достигнутые во время диалога с протестующими, будут «абсолютно суверенными».

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Автор: Тимофей Булочкин
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