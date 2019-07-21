Президент Венесуэлы рассказал о позитивной встрече с замглавой МИД РФ

Глава Боливарианской республики Николас Мадуро рассказал в своем Twitter об итогах встречи с замглавой российского МИД Сергеем Рябковым.

«Позитивная рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Мы поговорили о важности продвижения сотрудничества и обмена во всех сферах, чтобы добиваться развития для наших народов», — написал Мадуро в соцсети.

Positiva reunión de trabajo con Sergei Ryabkov, Viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Conversamos sobre la importancia de impulsar las relaciones de cooperación e intercambio, en todos los campos, para promover el desarrollo de nuestros pueblos. pic.twitter.com/rBRtP5TAP3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 21, 2019

Напомним, ранее в субботу Мадуро заявил, что не станет поддаваться «шантажу» Вашингтона и ЕС во время переговоров с местной оппозицией. Он сообщил, что договоренности, достигнутые во время диалога с протестующими, будут «абсолютно суверенными».