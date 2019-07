Видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС снял наблюдатель с Земли

Британец Мартин Льюис запечатлел момент причаливания пилотируемого корабля «Союз» к Международной космической станции за 8 минут до начала стыковки.

«Союз МС-13» прибыл к МКС в 1:48 ночи по Москве. В нем находились россиянин Александр Скворцов, гражданин США Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано — космонавты присоединились к команде Александра Овчинина, Ника Хейга и Кристины Кук, которые уже работали на станции.

Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS! Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50th pic.twitter.com/VRrEnugvcD