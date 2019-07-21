Путин поздравил президента Сирии с 75-летием установления дипотношений
Президент РФ Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге Башару Асаду поздравление с 75-лентним юбилеем установления дипломатических отношений между Москвой и Дамаском.
В поздравлении российский лидер отметил, что совместными усилиями Россияя и Сирия нанесут окончательное поражение силам террора.
Поздравительную телеграмму пресс-служба Кремля опубликовала в воскресенье на своем официальном сайте.
«Уважаемый господин Президент, примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», - говорится в послании.
Там же Путин отметил, что в течение минувших десятилетий Россия и Сирия, будучи союзниками в противостоянии международному экстремизму и терроризму, накопили значительный опыт двустороннего сотрудничества.
«Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле. Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления», - подчеркнул президент России.
Дальнейшее развитие российско-сирийских двусторонних отношений, по словам Путина отвечает общим интересам двух стран и идет в русле укрепления стабильности и мира на международном и региональном уровнях.
В заключение Путин пожелал сирийскому коллеге успехов и здоровья, а всем гражданам САР – возвращения к благополучной и мирной жизни.