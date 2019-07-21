Медведев поздравил руководство Сирии с 75-летием начала дипотношений
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил главу председателя сирийского совета министров с 75-летием начала дипломатических отношений между РФ и САР, пообещав способствовать укреплению связи двух стран.
Премьер-министр напомнил о крупных совместных инвестиционных проектах России и Сирии, а также отметил развитие экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия государств.
«Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии по актуальным вопросам двусторонней повестки дня будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, создаст условия для продвижения новых перспективных инициатив в широком спектре областей», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.
Ранее в субботу Минобороны РФ обнародовало бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 20 июля — по информации российского ведомства, из Ливана в Сирию за сутки вернулись 347 беженцев.