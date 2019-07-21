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 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
11:00   21 Июля 2019
Россия

Медведев поздравил руководство Сирии с 75-летием начала дипотношений

Медведев поздравил руководство Сирии с 75-летием начала дипотношений

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил главу  председателя сирийского совета министров с 75-летием начала дипломатических отношений между РФ и САР, пообещав способствовать укреплению связи двух стран.

Премьер-министр напомнил о крупных совместных инвестиционных проектах России и Сирии, а также отметил развитие экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия государств.

«Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии по актуальным вопросам двусторонней повестки дня будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, создаст условия для продвижения новых перспективных инициатив в широком спектре областей», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.

Ранее в субботу Минобороны РФ обнародовало бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 20 июля — по информации российского ведомства, из Ливана в Сирию за сутки вернулись 347 беженцев.

Медведев поздравил руководство Сирии с 75-летием начала дипотношений

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #медведев #политика #общество #весь мир

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