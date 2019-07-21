Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
10:46   21 Июля 2019
Россия

Путин поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Путин поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин направил работникам и ветеранам горно-металлургического комплекса России поздравление с Днем металлурга. Текст поздравительной телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил ключевую роль горно-металлургического комплекса в развитии нашей страны, а также в укреплении транспортной инфраструктуры, оборонной промышленности и других отраслей.

«Сегодня мы отдаем дань уважения ученым, инженерам, преданным своему делу высококлассным специалистам, которые создавали крупнейшие предприятия, изобретали и внедряли перспективное оборудование и технологии, выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире», - говорится в телеграмме.

Там же отмечается, что современное поколение металлургов бережно трудовые традиции своих предшественников и преумножает их, активно участвуя в решении важных государственных задач.

При этом Путин отметил, что сейчас необходимо повышать конкурентоспособность отечественной продукции, модернизировать производственные мощности, осваивать новые промышленные районы и в полной мере реализовывать инвестиционную привлекательность горно-металлургического комплекса, вводя при этом передовые стандарты безопасности и экологичности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #металлурги #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...