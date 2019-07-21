Путин поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин направил работникам и ветеранам горно-металлургического комплекса России поздравление с Днем металлурга. Текст поздравительной телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил ключевую роль горно-металлургического комплекса в развитии нашей страны, а также в укреплении транспортной инфраструктуры, оборонной промышленности и других отраслей.

«Сегодня мы отдаем дань уважения ученым, инженерам, преданным своему делу высококлассным специалистам, которые создавали крупнейшие предприятия, изобретали и внедряли перспективное оборудование и технологии, выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире», - говорится в телеграмме.

Там же отмечается, что современное поколение металлургов бережно трудовые традиции своих предшественников и преумножает их, активно участвуя в решении важных государственных задач.

При этом Путин отметил, что сейчас необходимо повышать конкурентоспособность отечественной продукции, модернизировать производственные мощности, осваивать новые промышленные районы и в полной мере реализовывать инвестиционную привлекательность горно-металлургического комплекса, вводя при этом передовые стандарты безопасности и экологичности.