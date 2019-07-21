Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

 Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

 Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
10:31   21 Июля 2019
Россия

Иркутская область выделит 10 миллиардов на новое жилье после наводнения

Иркутская область выделит 10 миллиардов на новое жилье после наводнения

Федеральный центр выделил Иркутску 14,1 миллиард рублей, из которых 10 миллиардов пойдут на строительство нового жилья для пострадавших во время наводнения, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

 «Нам федеральный центр выделил 14,1 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей пойдет на строительство нового жилья, и 4 млрд рублей на капремонт. При этом при капремонте мы будем софинансировать 21% от общих затрат, еще 79% возьмет на себе федеральный бюджет», — сообщил глава региона.

Иркутская область выделит 10 миллиардов на новое жилье после наводнения

Левченко подчеркнул, что более пятисот домов были унесены водой, около 3,4 тысяч домов непригодны для проживания после ЧП, еще 5,62 тысячи домов нуждаются в капитальном ремонте. Руководитель региона сообщил, что из 124 нуждающихся в восстановлении объектов власти выбрали 52 приоритетных строения — это школы и детские сады.

Губернатор надеется, что защитные сооружения, разрушенные при потопе, удастся восстановить до осени. Новые сооружения будут сконструированы с учетом максимального уровня воды.

«Всего таких сооружений 26. Мы постараемся их восстановить до осенних дождей в том виде, в котором они существовали ранее. Мы привлекли к этому Минприроды региона, работает федеральный Минстрой», — сказал Левченко.

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности после смерти 25 человек во время паводка в Приангарье — тщательно расследовать обстоятельства гибели людей распорядился глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Иркутская область выделит 10 миллиардов на новое жилье после наводнения

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #политика #чп #иркутск #левченко #общество #наводнение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...