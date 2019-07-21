Иркутская область выделит 10 миллиардов на новое жилье после наводнения

Федеральный центр выделил Иркутску 14,1 миллиард рублей, из которых 10 миллиардов пойдут на строительство нового жилья для пострадавших во время наводнения, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

«Нам федеральный центр выделил 14,1 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей пойдет на строительство нового жилья, и 4 млрд рублей на капремонт. При этом при капремонте мы будем софинансировать 21% от общих затрат, еще 79% возьмет на себе федеральный бюджет», — сообщил глава региона.

Левченко подчеркнул, что более пятисот домов были унесены водой, около 3,4 тысяч домов непригодны для проживания после ЧП, еще 5,62 тысячи домов нуждаются в капитальном ремонте. Руководитель региона сообщил, что из 124 нуждающихся в восстановлении объектов власти выбрали 52 приоритетных строения — это школы и детские сады.

Губернатор надеется, что защитные сооружения, разрушенные при потопе, удастся восстановить до осени. Новые сооружения будут сконструированы с учетом максимального уровня воды.

«Всего таких сооружений 26. Мы постараемся их восстановить до осенних дождей в том виде, в котором они существовали ранее. Мы привлекли к этому Минприроды региона, работает федеральный Минстрой», — сказал Левченко.

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности после смерти 25 человек во время паводка в Приангарье — тщательно расследовать обстоятельства гибели людей распорядился глава СК РФ Александр Бастрыкин.