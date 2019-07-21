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10:18   21 Июля 2019
Весь мир

Более 60 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Индии

Более 60 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Индии

Сильнейшее наводнение, обрушившееся на индийский штат Ассам на северо-востоке страны, привело к гибели как минимум 62 человек, не менее восьми местных жителей числятся пропавшими без вести.

Об этом в воскресенье сообщает телеканал NDTV, отмечая, что за последние 24 часа в пострадавшем от наводнения штате погибли 12 человек.

Причиной мощного наводнения в Ассаме стали муссонные ливни идущие в регионе с начала июля. В зоне затопления оказались не менее 6 миллионов местных жителей.

К настоящему времени, как отмечается, уровень воды начал падать, но в затопленных районах остаются около 4,4 миллиона человек – жители 24 из 33 округов штата, из них только 130 тысяч человек получили убежище в местах временного размещения пострадавших.

Также сообщается, что от паводка пострадал расположенный в штате Ассам национальный парк Казиранг, который внесен в список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате наводнения там погибли 130 охраняемых животных – слоны, олени и десять индийских однорогих носорогов, последняя сохранившаяся популяция которых обитает в индийском национальном парке.

Всего же в штате оказалось затоплено более 150 гектаров сельхозугодий. Сумма ущерба, нанесенного региону стихийным бедствием к настоящему времени не называется.

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Автор: Александр Люблинский
#чп #индия #общество #весь мир #наводнение

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