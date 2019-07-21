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9:29   21 Июля 2019
Россия

Более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы под Москвой из-за пожара

Более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы под Москвой из-за пожара

Пожар в психиатрической больницы в подмосковном городском округе Яхрома стал причиной эвакуации более 70 человек.

Об этом в воскресенье утром со ссылкой на представителя региональных экстренных служб сообщает РИА Новости.

«На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пожар произошел на площади десять квадратных метров. К настоящему времени возгорание полностью потушено, никто не пострадал.

Причина и обстоятельства пожара в настоящее время уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #пожар #чп #эвакуация

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