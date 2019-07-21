Более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы под Москвой из-за пожара

Пожар в психиатрической больницы в подмосковном городском округе Яхрома стал причиной эвакуации более 70 человек.

Об этом в воскресенье утром со ссылкой на представителя региональных экстренных служб сообщает РИА Новости.

«На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пожар произошел на площади десять квадратных метров. К настоящему времени возгорание полностью потушено, никто не пострадал.

Причина и обстоятельства пожара в настоящее время уточняются.