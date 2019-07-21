Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Утром в воскресенье 21 июля началось голосование на выборах депутатов в украинский парламент.

В 199 округах в 8.00 открылись избирательные участки, на которых граждане Украины смогут отдать голоса за кандидатов в Верховную раду – высший законодательный орган страны.

В 2019 году парламентские выборы последний проходят по мажоритарно-пропорциональной системе, так как следующие выборы в Раду будут проводиться уже по открытым партийным спискам.

Как и на прошедших весной текущего года президентских выборах, в голосовании не смогут принять участие около трех миллионов граждан Украины – жителей территорий Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву. Еще около трех миллионов украинских избирателей не смогут проголосовать, так как находятся в России, где были закрыты все избирательные участки при украинских дипломатических миссиях.