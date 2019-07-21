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Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

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9:14   21 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Утром в воскресенье 21 июля началось голосование на выборах депутатов в украинский парламент.

В 199 округах в 8.00 открылись избирательные участки, на которых граждане Украины смогут отдать голоса за кандидатов в Верховную раду – высший законодательный орган страны.

В 2019 году парламентские выборы последний проходят по мажоритарно-пропорциональной системе, так как следующие выборы в Раду будут проводиться уже по открытым партийным спискам.

Как и на прошедших весной текущего года президентских выборах, в голосовании не смогут принять участие около трех миллионов граждан Украины – жителей территорий Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву. Еще около трех миллионов украинских избирателей не смогут проголосовать, так как находятся в России, где были закрыты все избирательные участки при украинских дипломатических миссиях.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #выборы #политика #весь мир

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