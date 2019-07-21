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8:41   21 Июля 2019
Россия

Пострадавшие от подтопления дома в Иркутской области обследуют до 10 августа

Пострадавшие от подтопления дома в Иркутской области обследуют до 10 августа

Полное обследование жилья, поврежденного паводком в Приангарье, закончится к 10 августа, рассказал прессе глава региона Сергей Левченко.

Он добавил, что федеральный центр направил на возведение новых жилых домов 14,1 миллиарда рублей, большая часть средств, 10 миллиардов рублей, будет потрачена на строительство новых жилищ, 4 миллиарда рублей уйдет на капремонт. По информации на данный момент капремонт требуется более 5 тысячам 600 домов.

Примерно 3,5 тысячи домов после паводка не подлежат восстановлению.

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Автор: Мария Милкевич
#паводок #приангарье

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