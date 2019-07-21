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8:35   21 Июля 2019
Весь мир

Новейшая немецкая боевая машина стала «бездонной бочкой»

Новейшая немецкая боевая машина стала «бездонной бочкой»

Немецкая БМП «Пума» «мутировала в бездонную бочку», передает телеканал N-TV.

Сообщается, что объем средств, выделенных на производство боевой машины, в настоящее время превысил первоначальный на 2,9 миллиарда евро и в итоге возрос почти в два раза.

Согласно информации Министерства обороны Германии, проект подорожал из-за роста цен и дополнительных требований к машине.

Первые образцы БМП «Пума» поступили в бундесвер в 2010 году, серийное производство стартовало в апреле 2015 года.

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Автор: Мария Милкевич
#германия #бундесвер #бмп

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