Кладбище лайнеров Boeing 737 Max обнаружено в Калифорнии

«Кладбище» самолетов Boeing 737 Max найдено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле, пишет британское издание Daily Mail.

На стоянке аэропорта находится более 35 лайнеров, принадлежащих авиаперевозчику Southwest Airline, они останутся там до снятия запрета на рейсы с участием самолетов этого типа.

Напомним, причиной массового отказа от использования лайнеров Boeing 737 МАХ в США и многих других странах стало крушение в марте самолета авиакомпании Ethiopian Airlines и в ноябре 2018 года катастрофа с участием такого же самолета индонезийской компании Lion Air.