Лесные пожары в Иркутской области распространились на 217 тысяч гектаров
Лесные пожары охватили площадь более 217 тысяч гектаров в ряде районов Приангарья, говорится на сайте регионального управления МЧС.
В сообщении уточняется, что к утру 21 июля в области действуют 86 лесных пожаров, распространившихся на площади 217 тысяч 418 гектаров.
В частности огонь бушует в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.
В ликвидации возгораний задействованы силы лесоохраны.