Лесные пожары в Иркутской области распространились на 217 тысяч гектаров

Лесные пожары охватили площадь более 217 тысяч гектаров в ряде районов Приангарья, говорится на сайте регионального управления МЧС.

В сообщении уточняется, что к утру 21 июля в области действуют 86 лесных пожаров, распространившихся на площади 217 тысяч 418 гектаров.

В частности огонь бушует в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

В ликвидации возгораний задействованы силы лесоохраны.