Робот «Федор» отправится на МКС на полторы недели

Человекоподобный робот «Федор» полетит на Международную космическую станцию 22 августа на корабле «Союз МС-14» и останется на орбите на полторы недели, рассказал в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

Он добавил, что вскоре робот прибудет на космодром Байконур в монтажно-испытательный корпус, где уже расположен «Союз МС-14».

В дальнейшем робот отправится на Луну в качестве предварительного этапа перед полетом человека.