Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
6:11   21 Июля 2019
Россия

Робот «Федор» отправится на МКС на полторы недели

Робот «Федор» отправится на МКС на полторы недели

Человекоподобный робот «Федор» полетит на Международную космическую станцию 22 августа на корабле «Союз МС-14» и останется на орбите на полторы недели, рассказал в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

Он добавил, что вскоре робот прибудет на космодром Байконур в монтажно-испытательный корпус, где уже расположен «Союз МС-14».

В дальнейшем робот отправится на Луну в качестве предварительного этапа перед полетом человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #космос #рогозин #роскосмос #мкс #робот федор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...