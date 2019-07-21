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4:39   21 Июля 2019
Весь мир

Британский министр юстиции подтвердил, что 24 июля подаст в отставку

Британский министр юстиции подтвердил, что 24 июля подаст в отставку

Глава британского Минюста Дэвид Гок подтвердил, что собирается подать в отставку в среду, 24 июля, прежде чем следующий премьер-министр, которым, предположительно, станет бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, вступит в должность, пишет газета The Sunday Times.

Причиной данного решения является несогласие Гока с позицией Джонсона относительно возможности покинуть Евросоюз без сделки с Брюсселем.

«Если для того, чтобы остаться в кабинете, необходимо поддерживать идею выхода из ЕС без сделки 31 октября, о чем, надо отдать ему должное, Джонсон неоднократно говорил, то я не готов под этим подписаться», — заявил Гок.

Он напомнил, что является членом кабмина с того времени, как Тереза Мэй заняла должность премьер-министра, и поэтому считает такой поступок правильным.

Как писала в пятницу газета Times, помимо Гока уйти намерены еще двое членов британского кабмина, а именно министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #brexit #кабмин

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