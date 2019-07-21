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3:57   21 Июля 2019
Политика

Британия написала в Совбез ООН о «незаконном вмешательстве» Ирана в ситуации с танкером

Британия написала в Совбез ООН о «незаконном вмешательстве» Ирана в ситуации с танкером

Великобритания сообщила в Совбез ООН о ситуации с задержанием Ираном шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, охарактеризовав поступок иранских властей как «незаконное вмешательство», передает агентство Reuters.

 

Лондон вновь заявил, что танкер был задержан в территориальных водах Омана.

«Судно использовало свое законное, закрепленное международными нормами право транзитного прохода через международный пролив, — говорится в письме британского представительства при ООН.

Великобритания напоминает, что в соответствии с международными нормами право транзитного прохода нельзя нарушать, следовательно, действия Ирана расцениваются как незаконное вмешательство.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #иран #танкер #совбез оон #ормузский пролив

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