Британия написала в Совбез ООН о «незаконном вмешательстве» Ирана в ситуации с танкером

Великобритания сообщила в Совбез ООН о ситуации с задержанием Ираном шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, охарактеризовав поступок иранских властей как «незаконное вмешательство», передает агентство Reuters.

Лондон вновь заявил, что танкер был задержан в территориальных водах Омана.

«Судно использовало свое законное, закрепленное международными нормами право транзитного прохода через международный пролив, — говорится в письме британского представительства при ООН.

Великобритания напоминает, что в соответствии с международными нормами право транзитного прохода нельзя нарушать, следовательно, действия Ирана расцениваются как незаконное вмешательство.