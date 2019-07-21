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3:18   21 Июля 2019
Весь мир

Замглавы МИД РФ встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ встретился с Мадуро в Каракасе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что встретился с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе в ходе министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

«Мы имели честь быть принятыми президентом страны Николасом Мадуро», — сообщил он прессе.

Рябков добавил, что встретился также с вице-президентом Боливарианской республики Делси Родригес.

Ранее замглавы МИД РФ сообщал, что в ходе его визита в столицу Венесуэлы 20–22 июля у него намечены контакты на всех уровнях, включая руководство страны.

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Автор: Мария Милкевич
#рябков #мид рф #венесуэла #мадуро

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