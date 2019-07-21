Замглавы МИД РФ встретился с Мадуро в Каракасе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что встретился с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе в ходе министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

«Мы имели честь быть принятыми президентом страны Николасом Мадуро», — сообщил он прессе.

Рябков добавил, что встретился также с вице-президентом Боливарианской республики Делси Родригес.

Ранее замглавы МИД РФ сообщал, что в ходе его визита в столицу Венесуэлы 20–22 июля у него намечены контакты на всех уровнях, включая руководство страны.