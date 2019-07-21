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2:58   21 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украинские военные заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыле

Украинские военные заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыле

Украинские Вооруженные силы готовы «за считанные часы» дать отпор российским военнослужащим в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщается в Facebook 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.

Так украинские военные среагировали на появившиеся в соцсетях сообщения, что российские войска якобы обнаружены в Белоруссии близ украинской границы в районе Чернобыльской зоны отчуждения.

В свою очередь, белорусское Минобороны заявило в Telegram, что данная информация неверна.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #всу #белоруссия #чернобыль

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