Украинские военные заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыле

Украинские Вооруженные силы готовы «за считанные часы» дать отпор российским военнослужащим в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщается в Facebook 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.

Так украинские военные среагировали на появившиеся в соцсетях сообщения, что российские войска якобы обнаружены в Белоруссии близ украинской границы в районе Чернобыльской зоны отчуждения.

В свою очередь, белорусское Минобороны заявило в Telegram, что данная информация неверна.