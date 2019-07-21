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2:29   21 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский продемонстрировал на видео ржавый крейсер «Украина»

Зеленский продемонстрировал на видео ржавый крейсер «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский разместил в YouTube-канале «ЗЕ!Президент» видеозапись, демонстрирующую удручающее состояние ракетного крейсера «Украина».

На кадрах видно, что судно проржавело снаружи и изнутри.

Напомним, в четверг президент Украины посетил Николаевский судостроительный завод и совместно с министром обороны Степаном Полтораком осмотрел недостроенный корабль. Глава украинского Минобороны предложил Зеленскому провести частичный демонтаж крейсера, поскольку в настоящее время вооружение и оснащение «Украины» использовать нельзя.

Напомним, корабль начали строить еще в 1984 году, тогда он назывался «Адмирал флота Советского Союза Лобов». Шесть лет спустя судно спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году, после распада СССР, он перешел в собственность Украины и сменил название.

Вскоре, в 1996 году, достройку крейсера заморозили из-за проблем с финансированием, и с тех пор так и не достроили. В конце 2017 года Министерство обороны Украины заявило, что флот страны не нуждается в этом крейсере.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #флот #крейсер #зеленский

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