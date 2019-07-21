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1:55   21 Июля 2019
Новороссия

Перемирие в ДНР сохраняется на всей линии соприкосновения

Перемирие в ДНР сохраняется на всей линии соприкосновения

Режим тишины не нарушается по всей линии соприкосновения на территории ДНР, рассказал СМИ представитель самопровозглашенной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что в Минске в ходе переговоров по ситуации в Донбассе контактная группа договорилась об очередном режиме прекращения огня в регионе с 00.01 21 июля.

"По состоянию на 00.30 по всей линии соприкосновения в зоне ответственности подразделений Народной милиции ДНР нарушений не зафиксировано. Режим прекращения огня на данный момент соблюдается", - уточнили в ведомстве.

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #днр

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