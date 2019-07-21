Репетиция парада ВМФ состоится в Кронштадте

Двенадцать боевых кораблей и одна подводная лодка примут участие в репетиции парада ВМФ в Кронштадте, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

«В рамках подготовки к Главному военно-морскому параду в акватории Кронштадтского рейда состоится тренировка прохождения кораблей океанской зоны. Вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта экипажи кораблей отработают прохождение в составе парадного строя», — уточнил представитель пресс-службы.

В тренировке будут участвовать большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Минск», малый ракетный корабль «Ливень», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», патрульный корабль «Василий Быков», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ».

Отмечается, что суда будут идти в составе ударных, тактических и противолодочных групп.