Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
1:16   21 Июля 2019
Россия

Репетиция парада ВМФ состоится в Кронштадте

Репетиция парада ВМФ состоится в Кронштадте

Двенадцать боевых кораблей и одна подводная лодка примут участие в репетиции парада ВМФ в Кронштадте, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

«В рамках подготовки к Главному военно-морскому параду в акватории Кронштадтского рейда состоится тренировка прохождения кораблей океанской зоны. Вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта экипажи кораблей отработают прохождение в составе парадного строя»,  — уточнил представитель пресс-службы.

В тренировке будут участвовать большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Минск», малый ракетный корабль «Ливень», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», патрульный корабль «Василий Быков», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ».

Отмечается, что суда будут идти в составе ударных, тактических и противолодочных групп.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#день вмф #кронштадт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...