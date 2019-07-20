Четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после отключения
Все четыре энергоблока Калининской АЭС вновь заработали на полной мощности после отключения трех из них по причине короткого замыкания, соответствующее сообщение распространил в субботу концерн «Росэнергоатом».
Сообщается, что в 21:33 20 июля выведен на номинальную мощность 1000 МВт последний энергоблок №2 Калининской АЭС на севере Тверской области в Удомельском городском округе, и теперь все работают в штатном режиме.
Напомним, отключение произошло утром 18 июля. Рано утром в пятницу, 19 июля, вышел на полную мощность энергоблок №4, а вечером - энергоблок №1.