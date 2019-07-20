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23:47   20 Июля 2019
Россия

Четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после отключения

Четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после отключения

Все четыре энергоблока Калининской АЭС вновь заработали на полной мощности после отключения трех из них по причине короткого замыкания, соответствующее сообщение распространил в субботу концерн «Росэнергоатом».

 

Сообщается, что в 21:33 20 июля выведен на номинальную мощность 1000 МВт последний энергоблок №2 Калининской АЭС на севере Тверской области в Удомельском городском округе, и теперь все работают в штатном режиме.

Напомним, отключение произошло утром 18 июля. Рано утром в пятницу, 19 июля, вышел на полную мощность энергоблок №4, а вечером - энергоблок №1.

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Автор: Мария Милкевич
#аэс #тверская область

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