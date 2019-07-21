Оппозиция призналась в симпатии русофобскому курсу, принеся на Сахарова флаги Грузии и Украины

Наличие на столичном митинге либералов людей с флагами Украины и Грузии говорит об их отношении к России, заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом пишет Экономика сегодня.

В субботу, 20 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся митинг протеста против недопуска на выборы в Мосгордуму кандидатов от несистемной оппозиции.

Напомним, причиной отказа в регистрации стали злостные нарушения в ходе кампании по сбору подписей. В частности, соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь организовала штаб по «рисовке» поддельных подписей, среди которых обнаружились «автографы» умерших людей. Однако оппозиционеры и их сторонники не обратили на этот факт ни малейшего внимания и пошли митинговать, причем среди участников акции обнаружились и граждане бывших союзных республик, в частности, с флагами Украины и Грузии.

«В любом случае, режимы в Грузии и на Украине объективно заинтересованы в дестабилизации ситуации в России. Плюс, те люди, которые выходят на митинги, организованные несистемной оппозицией в Москве, вполне очевидно симпатизируют тому русофобскому курсу, который сегодня последовательно проводят в Киеве и Тбилиси», - отметил Коротченко.

Граждане РФ понимают это, и именно поэтому на митинги оппозиции в Москве приходит только специфическая публика, которая готова протестовать против власти под какими угодно лозунгами и знаменами.

«По этой причине появление флагов Украины и Грузии логично. Это вещь, которая хорошо демонстрирует смычку между российской несистемной оппозицией и теми антироссийскими силами, которые олицетворяют курс Киева и Тбилиси», — подытожил Коротченко.

При этом как государствам антироссийская политика Украине и Грузии абсолютно не выгодна, что показывают события в экономиках этих стран, но их власти не хотят терять внешних спонсоров. Видимо, это касается и российских оппозиционеров.