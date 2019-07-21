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6:09   21 Июля 2019
Россия

Оппозиция не пустила ряд СМИ на митинг, чтобы избежать «неправильных» точек зрения

Оппозиция не пустила ряд СМИ на митинг, чтобы избежать «неправильных» точек зрения

Политолог, доцент РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев объяснил журналу «Слово и Дело», почему оппозиция пустила на митинг «За допуск на выборы» только «рукопожатные» СМИ, которые завышают число участников и раздувают истерию.

Эксперт считает, что либералы выступают за многосторонность лишь на словах, на деле же всегда стремятся избавиться от инакомыслия. Издания, не разделяющие их точку зрения, могут инициировать в обществе дискуссию, которая не обязательно обернется в пользу оппозиции.

«В принципе, запрет на вход другим СМИ лишний раз доказывает, что они проигрывают эту информационную войну», — подытожил Перенджиев.

Напомним, что согласованный митинг в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел на площади Сахарова и собрал 12 тысяч человек, что составляет менее 0,1% населения российской столицы.

Низкий уровень поддержки оппозиции ранее был доказан тем, что кандидаты-самовыдвиженцы не могли собрать необходимое количество подписей, поэтому им пришлось прибегнуть к «рисовке» поддельных подписных листов, куда зачастую вносили данные давно умерших людей. Такие штабы по подделке подписей обнаружились, в частности, у Ильи Яшина и юриста ФБК Любови Соболь.

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Автор: Мария Милкевич
#оппозиция #митинг #мосгордума #яшин #соболь

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