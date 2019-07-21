Оппозиция не пустила ряд СМИ на митинг, чтобы избежать «неправильных» точек зрения

Политолог, доцент РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев объяснил журналу «Слово и Дело», почему оппозиция пустила на митинг «За допуск на выборы» только «рукопожатные» СМИ, которые завышают число участников и раздувают истерию.

Эксперт считает, что либералы выступают за многосторонность лишь на словах, на деле же всегда стремятся избавиться от инакомыслия. Издания, не разделяющие их точку зрения, могут инициировать в обществе дискуссию, которая не обязательно обернется в пользу оппозиции.

«В принципе, запрет на вход другим СМИ лишний раз доказывает, что они проигрывают эту информационную войну», — подытожил Перенджиев.

Напомним, что согласованный митинг в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел на площади Сахарова и собрал 12 тысяч человек, что составляет менее 0,1% населения российской столицы.

Низкий уровень поддержки оппозиции ранее был доказан тем, что кандидаты-самовыдвиженцы не могли собрать необходимое количество подписей, поэтому им пришлось прибегнуть к «рисовке» поддельных подписных листов, куда зачастую вносили данные давно умерших людей. Такие штабы по подделке подписей обнаружились, в частности, у Ильи Яшина и юриста ФБК Любови Соболь.