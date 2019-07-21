Политолог назвал публику митинга на Сахарова сектой

Субботний митинг оппозиции на проспекте Сахарова в Москве собрал ту же группу людей, которая в других местах выступала против храма. Только на этот раз они вышли митинговать за одиозного блогера Алексея Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и их право быть зарегистрированными на выборах в Мосгордуму. Об этом рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. По словам эксперта, это одна тусовка политических активистов.

Акция команды Навального и прочих недовольных активистов «За допуск на выборы», которая проводилась в Москве в поддержку так называемых независимых кандидатов, которых на вполне законных основаниях не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму, собрала лишь 0,09% жителей столицы (всего 12 тысяч человек). При этом его организаторы хотели собрать свыше 20 тысяч человек.

В числе тех, кто получил отказ на выборах оказалась Любовь Соболь, а также Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и другие. Политолог Марков в беседе с NewInform выразил свое мнение относительно сложившейся ситуации.

«Я полагаю, что это примерно одна и та же группа людей, которая в одном месте выступает против храма, в другом месте они выступают за Навального, Соболь, их право быть зарегистрированными. Это одна тусовка политических активистов, а больше всего их кредо отражает то, что у них была минута молчания на прошлом митинге на Трубной площади в память о грузинах и украинцах, «погибших от рук России». То есть на самом деле это люди, ненавидящие Россию», — отметил Марков.

По словам политолога, представители этой группы являются вскормленной субкультурой, которая переняла степень подлости, свойственный лишь деятелям 90-х. Однако это качество у них трансформировалось из цели заработать деньги во что бы то ни стало и подчинить российское государство Западу. Кроме того, Марков удивился, что тусовка Навального в принципе умудрилась собрать такое число людей в летний период. На это, уверен он, есть свое объяснение.

«По всей видимости, была проведена особая мобилизация, но в принципе это одни и те же люди, которым все равно против чего выступать. Суть в том, что они против суверенитета России, за полное подчинение страны Западу. Это их главная программа, с которой, честно сказать, собрать подписи у избирателей довольно трудно», — уверен политолог.

Относительно «коллективной доставки» на место проведения акции жителей Подмосковья, не имеющих права голоса на выборах в Мосгордуму, Марков также высказал мнение.