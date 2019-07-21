Политолог назвал публику митинга на Сахарова сектой
Субботний митинг оппозиции на проспекте Сахарова в Москве собрал ту же группу людей, которая в других местах выступала против храма. Только на этот раз они вышли митинговать за одиозного блогера Алексея Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и их право быть зарегистрированными на выборах в Мосгордуму. Об этом рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. По словам эксперта, это одна тусовка политических активистов.
Акция команды Навального и прочих недовольных активистов «За допуск на выборы», которая проводилась в Москве в поддержку так называемых независимых кандидатов, которых на вполне законных основаниях не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму, собрала лишь 0,09% жителей столицы (всего 12 тысяч человек). При этом его организаторы хотели собрать свыше 20 тысяч человек.
В числе тех, кто получил отказ на выборах оказалась Любовь Соболь, а также Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и другие. Политолог Марков в беседе с NewInform выразил свое мнение относительно сложившейся ситуации.
«Я полагаю, что это примерно одна и та же группа людей, которая в одном месте выступает против храма, в другом месте они выступают за Навального, Соболь, их право быть зарегистрированными. Это одна тусовка политических активистов, а больше всего их кредо отражает то, что у них была минута молчания на прошлом митинге на Трубной площади в память о грузинах и украинцах, «погибших от рук России». То есть на самом деле это люди, ненавидящие Россию», — отметил Марков.
По словам политолога, представители этой группы являются вскормленной субкультурой, которая переняла степень подлости, свойственный лишь деятелям 90-х. Однако это качество у них трансформировалось из цели заработать деньги во что бы то ни стало и подчинить российское государство Западу. Кроме того, Марков удивился, что тусовка Навального в принципе умудрилась собрать такое число людей в летний период. На это, уверен он, есть свое объяснение.
«По всей видимости, была проведена особая мобилизация, но в принципе это одни и те же люди, которым все равно против чего выступать. Суть в том, что они против суверенитета России, за полное подчинение страны Западу. Это их главная программа, с которой, честно сказать, собрать подписи у избирателей довольно трудно», — уверен политолог.
Относительно «коллективной доставки» на место проведения акции жителей Подмосковья, не имеющих права голоса на выборах в Мосгордуму, Марков также высказал мнение.
«Могли свозить, могли просто по идейным соображениям прийти, но по сути дела это секта, то есть им даже не нужно платить за это. Хотя не исключено, что для убедительности они будут гастарбайтеров нанимать и платить бедным таджикам, узбекам. Это секта, круг которой сильно ограничен», — заявил спикер.