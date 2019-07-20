Второй подозреваемый в убийстве турецкого дипломата задержан в Ираке

Власти Иракского Курдистана рассказали в субботу, 20 июля, что задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата в Эрбиле, передает местный телеканал Rudaw со ссылкой на антитеррористическую службу Курдистана.

Напомним, в среду трое вооруженных людей напали на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где в то момент были сотрудники генконсульства Турции. Турецкий МИД подтвердил, что один из сотрудников дипмиссии, вице-консул Осман Косе, погиб. Также в ходе нападения погибли двое иракцев.

Уточняется, что имя задержанного Мохаммед Бискезис. Ранее в субботу местные власти сообщили о задержании главного подозреваемого в убийстве — Мазлюма Дага.