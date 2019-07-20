Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

 Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине

Внеочередные выборы в Верховную Раду начались на Украине
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
22:20   20 Июля 2019
Весь мир

Второй подозреваемый в убийстве турецкого дипломата задержан в Ираке

Второй подозреваемый в убийстве турецкого дипломата задержан в Ираке

Власти Иракского Курдистана рассказали в субботу, 20 июля, что задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата в Эрбиле, передает местный телеканал Rudaw со ссылкой на антитеррористическую службу Курдистана.

Напомним, в среду трое вооруженных людей напали на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где в то момент были сотрудники генконсульства Турции. Турецкий МИД подтвердил, что один из сотрудников дипмиссии, вице-консул Осман Косе, погиб. Также в ходе нападения  погибли двое иракцев.

Уточняется,  что имя задержанного Мохаммед Бискезис. Ранее в субботу местные власти сообщили о задержании главного подозреваемого в убийстве — Мазлюма Дага.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#курдистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...