Эксперт объяснил, почему оппозиция создала информационный вакуум на митинге в Москве

Митинг за допуск на выборы в Мосгордуму «независимых» кандидатов, которых не раз уличили в подделке подписей, прошел в Москве. Акция собрала только 0,09 % от всего населения Москвы. Эксперты же вообще склонны считать, что на Сахарова собралось пять-шесть тысяч человек.

При этом организаторы мероприятия отказали в аккредитации всем российским СМИ, кроме прозападных. Политолог Юрий Самонкин связывает это с тем, что оппозиционеры боятся правды и неудобных вопросов.

В беседе с журналистом «ПолитРоссии» эксперт назвал провалом данное мероприятие. Он считает, что недопуском на выборы навальновские кандидаты пользуются как инфоповодом.

«Считаю, что эта акция – очередное бессмысленное мероприятие оппозиции по нагнетанию псевдопротеста против властей. Прекрасно видно, что оппозиционеры делают различного рода эпизоды протеста и провокаций на ровном месте. Вспомните, как они все начинали с пенсионной реформы, потом было «дело Голунова», а теперь они нашли еще один повод – недопуск», – отметил эксперт.

Самонкин также подчеркнул, что оппозиционная тусовка предпочитает не рассказывать общественности о том, что Мосизбирком действовал исключительно в рамках российского законодательства, которое эти кандидаты нарушили. Кроме того, они решили забыть и тот факт, что есть другие независимые кандидаты, которые регистрацию успешно прошли.

«Вся проблема в том, что оппозиция не соблюдала закон и допускала явные нарушения, фальсифицировала подписи избирателей, в том числе использовала «мертвые души». Умершие москвичи не могли «поддержать» кого-либо. Просто все это вскрылось», – уверен эксперт.

Спикер напомнил, что процент выявленного брака по подписям в поддержку оппозиционных кандидатов гораздо выше допустимых 10%. Однако на «рисовавших» подписи даже не стали заводить дел за подделку документов, а лишь указали им на выход.

«Это было справедливым решением. Наша оппозиция не понимает, что есть правила политической игры, которых они обязаны придерживаться, и вновь организуются провокации, протесты на ровном месте. И это делалось даже несмотря на то, что, когда все началось, некоторые акции им не согласовывали», – отметил Самонкин.

Эксперт считает, что отказ ряду СМИ в освещении митинга на Сахарова — еще одно подтверждение того, что оппозиционеры организовали все это лишь ради пиара.

«Сегодня мы видим очередное бестолковое мероприятие, где присутствуют представители только оппозиционных СМИ, которые бесконечно ведут в интернете какие-то эфиры и рассказывают на YouTube, какая власть плохая и так далее. Недопуск, в том числе представителей федеральных информагентств, просто-напросто связан с тем, что оппозиция боится отвечать на неудобные вопросы, боится отвечать за свои действия, и им просто выгодно находиться в неком информационном вакууме, чтобы показывать свою якобы значимость и делать самопиар на тех ресурсах, которые освещают их деятельность», — уверен политолог.

По мнению собеседника издания команда Навального ни в какую не желает признавать ошибки и работать над ними, а лишь жаждет шоу.