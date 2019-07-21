Митинг на Сахарова Соболь и Яшину был нужен для отработки денег Запада

Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов рассказал изданию «ПолитЭксперт», что малочисленные участники согласованного митинга «За допуск на выборы» на проспекте Сахарова в Москве пытались организовать «художественное шоу» для Запада.

На мероприятие пришло менее 0,1% жителей столицы, среди них были люди с флагами Украины и Грузии — стран, где уже произошли «цветные революции».

Иванов объяснил, что сторонники оппозиционеров продолжают поддерживать своих «господ», не пытаясь понять суть происходящего. Он вспомнил русскую поговорку «Ворон ворону глаз не выклюет», которая передает позицию приверженцев блогера Алексея Навального. Эксперт уверен, что оппозиционно настроенным гражданам совершенно неважно, что бывшие «независимые» кандидаты в Мосгордуму попались на подделке подписей.

«Эти люди не в состоянии быть объективными», – считает Иванов.

Однако сами лидеры оппозиции, отмечает он, прекрасно понимают свою неправоту, но им необходимо предоставить Западу «красивую картинку», поэтому они не идут в суд, а устраивают митинги.

Напомним, в начале июля появилась информация о существовании «штабов» по подделке подписей в пользу Ильи Яшина, а также юриста ФБК Любови Соболь. Также член ОП РФ Илья Ремесло рассказал, что по итогам проверки было выявлено большое количество подписей от лица уже умерших людей.