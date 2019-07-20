Согласование митинга с властями не помогло оппозиции вывести людей

Даже при создании наиболее благоприятных условий так называемая несистемная оппозиция не смогла вывести большое число людей на митинг, что является свидетельством организационной слабости и снижения влияния этой тусовки на умы граждан. Такое мнение выразил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

В субботу в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный с властями города митинг на тему грядущих выборов в Мосгордуму. Однако команде одиозного блогера Алексея Навального удалось собрать на акцию лишь 0,09% горожан.

В частности, навальнисты расстроены тем, что из-за большого количества фальсификаций подписей их не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму. В беседе с ФАН эксперт прокомментировал происходившее в субботу на Сахарова.

«Когда по призыву гражданина Навального и примкнувших к нему Яшина и Гудкова выходит на улицу 0,1% от жителей Москвы, это говорит о многом. Мы видим, каково участие в сегодняшнем митинге. Негативная для либералов-западников тенденция заметна невооруженным глазом», — заметил Соловейчик.

Аналитик добавил, что отказ в аккредитации журналистам крупнейших российских СМИ не красит организаторов митинга, которые так любят говорить о свободе слова.

«Но гражданам из штаба Навального и примкнувшим к ним Гудкова и Яшина слова Вольтера — не указ. Печально, но демократами их после такого не назовешь», — отметил Соловейчик.

По его словам, претензии ряда прозападно настроенных изданий, которые назвали людей с хот-догами и гамбургерами предателями, заявив, что они якобы специально принесли с собой еду, чтобы спровоцировать «оголодавшую» Любовь Соболь, которая ранее заявила о «голодовке в знак протеста». Собеседник агентства напомнил, что приносить еду на митинг закон не запрещает.

«Что до поедания на митинге гамбургеров или, допустим, мороженого, то законом это не запрещено. Главное — не испачкать одежду других участников и выбросить недоеденное либо обертку или иную часть упаковки в урну. Если это соблюдено, так о чем может вообще идти речь?», — добавил политолог.

Эксперт сравнил «голодовку» Соболь с акциями, которые объявлял еще один подручный Навального — Сергей Удальцов. Аналитик напомнил, что этот оппозиционер жив и здоров по сей день.

«Тогда гражданин Удальцов держал по разным поводам несколько смертельных «голодовок» одновременно и — как видим — до сих пор жив, здоров и не жалуется на общее истощение организма. Я думаю, что «голодовки» Любовь Соболь идут по той же самой схеме», — заметил он.

Также Соловейчик отметил, что «если человек злится от того, что кто-то ест гамбургеры, то ему надо сходить к доктору», чтобы «подлечить нервную систему».